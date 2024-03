All’aeroporto di Marzaglia: "Open day, corsi e acrobazie. Siamo pronti a spiccare il volo"

di Gilda Cacciapuoti

L’aeroporto di Marzaglia si rinnova: locali ristrutturati, una nuova segnaletica per le piste, un nuovo manto stradale, nuove attività e corsi di volo della scuola ’Modena Flight Academy’ che ha sede presso l’aeroporto stesso.

Teatro e location d’eccezione, nel 2022, per alcune riprese del film sulla vita di Enzo Ferrari di Michael Mann che ne ha apprezzato le vaste piste e gli ampi spazi, adatti ad alcune delle scene previste, in particolare vi si sono svolte alcune scene di gara e i crash test delle vetture. Attivo sin dal 1920 e ricostruito dopo gli eventi della seconda guerra mondiale, l’aeroporto aveva sede nell’attuale Parco Ferrari, ma a causa dell’intensa urbanizzazione negli anni 70, venne spostato a Marzaglia. Un upgrade ulteriore alle attività è arrivato con la certificazione europea nel 2003, da parte dell’Agenzia Europea per la Sicurezza dell’Aviazione (Easa). Tutte le licenze di volo rilasciate dalla scuola sono riconosciute in tutti i paesi europei. "Siamo una scuola che si adatta alle esigenze del cliente. La Modena Flight Academy ha personale altamente qualificato e istruttori di comprovata esperienza per formare i piloti del domani. Abbiamo circa una cinquantina di piloti per diletto, e ogni anno formiamo circa 7 - 10 allievi, di questi circa 5 lo fanno come passione personale e poi proseguono i vari livelli, mentre circa un paio solitamente decide di proseguire da pilota professionista" dichiara Roberto Rustichelli, Istruttore di volo e Responsabile dei corsi teorici della scuola di volo.

Volare, inoltre, è meno rischioso che andare in bicicletta, come dichiara l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO). "L’Aero Club Modena possiede 6 aerei a disposizione di tutti i soci. La licenza di pilota privato è riconosciuta in tutto il mondo e ti permette di pilotare aeromobili di qualsiasi tipo e potenza con cui è possibile praticare diversi tipi di attività, da quella sportiva come il volo acrobatico o il turismo aereo.Quest’ultimo adatto per volare nella bella stagione per una giornata o una breve vacanza di qualche giorno", racconta Marcello Casolari, pilota per diletto. Possedere un aereo oggi può essere più economico che sostenere una barca con un costo annuo che oscilla dai 5.000 ai 7.000 euro, a cui si aggiunge il consumo di carburante. "L’Aero Club di Modena gode di ottima fiducia da parte dell’autorità aeronautica e ci permette di garantire un buon prodotto dell’addestramento. Decidiamo di sottoporre all’esame finale solo gli allievi migliori certi che saranno promossi", evidenzia Emilio Torelli, responsabile dell’addestramento dell’Aero Club Modena. Il 7 aprile ci sarà un Open Day per far conoscere le potenzialità della scuola di volo, per provare un’esperienza di volo a fianco dei piloti dell’Aero Club, visitare l’aeroporto, vedere da vicino aerei da acrobazia, ricevere informazioni sui corsi".