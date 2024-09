Allerta maltempo. Pioggia, nessuna tregua. Rischio smottamenti e fiumi monitorati

Torna l’allerta maltempo in tutta la regione, con zone ’rosse’ (rischio elevato) a Bologna e in Romagna, ma attenzione e monitoraggio costante anche nella nostra provincia.

Ancora una volta la pioggia non concede tregua e le previsioni meteo indicano perturbazioni anche nella giornata di oggi. Come sempre i corsi d’acqua sono sorvegliati speciali e, ieri sera, non si escludeva la chiusura dei ponti.

L’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica è stata diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nell’area di Modena per tutta la giornata di oggi ma su alcune aree dell’Emilia Romagna l’allerta è appunto rossa per criticità idraulica.

In particolare l’allerta massima riguarda le aree dei bacini romagnoli e degli affluenti di destra Reno (Bologna), mentre quella ’rossa’ per criticità idrogeologica (frane, dissesti, smottamenti, ruscellamenti e piene dei corsi d’acqua minori) interessa montagna e collina romagnole e bolognesi. A Bologna oggi le scuole secondarie di primo e secondo grado restano chiuse e le aziende sono state invitate a concedere lo smart working.

Tornando alla nostra provincia, fino a ieri sera non si è reso necessario l’intervento dei pompieri per eventuali allagamenti ma è stato attivato il monitoraggio notturno, con attenzione per l’innalzamento dei fiumi, relativo a tutto il nodo idraulico modenese. Previsto appunto il monitoraggio dei ponti, per segnalare se il livello dei fiumi supera la soglia precauzionale. Impegnati nel controllo e monitoraggio degli argini i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale.

Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale che è stato formalmente attivato e ieri sera è stata aperta la Sala operativa unica integrata di Marzaglia. "Piove ininterrottamente da martedì pomeriggio – commenta il presidente della provincia Fabio Braglia –, per quanto riguarda l’Appennino non ci sono state tantissime segnalazioni al di là delle fognature che non reggono. Come provincia abbiamo registrato uno smottamento importante sulla Fondovalle Panaro, prima del ponte di Ferro dove è crollata una massiccia quantità di terreno ed è stato istituito il senso unico alternato. Domani (oggi, ndr) è previsto il sopralluogo dell’agenzia di Protezione civile regionale insieme ai tecnici della provincia". Problemi ieri anche sulla Sp3 per la caduta di qualche detrito dalle scarpate.

In campo, per seguire h24 l’evolversi della situazione, i vertici della Regione.

"Raccomandiamo la massima precauzione e prudenza a tutte le cittadine e i cittadini delle zone coinvolte da questa nuova ondata di maltempo – ha detto la presidente Irene Priolo – . Stiamo adottando tutte le azioni previste in queste situazioni e abbiamo chiesto la mobilitazione dell’intero sistema di Protezione civile.

Vogliamo essere accanto alle persone e alle comunità, presenti nei territori col sistema di Protezione civile e i corpi dello Stato, grazie a un impegno comune che condividiamo in particolare con sindaci e prefetti".

Valentina Reggiani