Alluvione a Carpi: il sindaco Bellelli consegna i fondi raccolti

Il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, ha partecipato ieri mattina in Municipio a Faenza alla cerimonia di consegna di 9.000 euro raccolti da due realtà carpigiane a favore della cittadina romagnola devastata dall’alluvione. Al sindaco faentino Massimo Isola sono andati 4.500 euro da parte dell’associazione ‘Ho avuto sete’ e altrettante risorse sono state consegnate da parte del Lions Club Alberto Pio di Carpi. Le due associazioni erano rappresentate, rispettivamente, da Paolo Balestrazzi, e da Anna Bulgarelli e Cristina Ascari. Appena dopo la tragedia di maggio, Carpi si era ‘gemellata’ con la cittadina ravennate, inviando mezzi, volontari e aiuti. Inoltre, a fine luglio scorso, ‘Ho Avuto Sete’, ha presentato come nuovo progetto di solidarietà, in occasione del White Party, la serata all’insegna della musica e della solidarietà che l’organizzazione di volontariato realizza dal 2012, la costruzione di un parco giochi per bambini a Faenza, grazie alla collaborazione in corso con il Comune romagnolo.