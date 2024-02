Ancora violenza al Novi Sad: rissa tra bande di stranieri davanti ai passanti increduli

Ancora momenti di tensione e di violenza ieri pomeriggio al Novi Sad spesso teatro di aggressioni e spaccio e punto di ritrovo per le baby gang di stranieri. Non è chiaro cosa sia accaduto ieri ma è certo che un gruppo di giovani stranieri ha iniziato a darsele di santa ragione davanti ad alcuni cittadini che stavamo passeggiando nel parco e che hanno subito lanciato l’allarme chiamando le forze dell’ordine.

È plausibile che la violenta lite tra nordafricani sia scaturita a seguito di una presunta rapina: gli accertamenti sono ora in corso da parte dei carabinieri per far luce sull’accaduto, ma resta il fatto che ormai gli episodi di violenza sono all’ortdine del giorno in città.

In base ai primi accertamenti ieri pomeriggio un gruppo composto da una decina di persone – giovanissimi e stranieri – all’improvviso abbia iniziato ad affrontarsi in mezzo al parco.

Sul posto sono convogliate subito le pattuglie dei carabinieri e, in supporto anche quelle della polizia ma in brevissimo tempo tutti i coinvolti nella rissa si sono velocemente dileguati. Non dimentichiamo che al Novi Sad, durante una rissa tra bande di nazionalità diversa, rimase ucciso un minore pakistano.

Il parco infatti è spesso teatro di furti, rapine, risse ma anche di numerosi episodi di spaccio. Spesso l’area verde si è’ trasformata in ring per ‘ospitare’ gruppi rivali , anche minorenni che nei mesi passati si sono dati appuntamento proprio al novi Sad per affrontarsi. Ora sul nuovo episodio di violenza sono in corso indagini.

v.r.