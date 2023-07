Arriva Elio Piazza sold out per il ’Concertozzo’

di Maria Silvia Cabri

C’è fermento in città per il tanto atteso concerto di Elio e le Storie Tese, stasera alle 21 (apertura cancelli alle 19) in piazza Martiri a Carpi, con ‘Il ritorno del Concertozzo’, con la presenza del Trio Medusa, che sarà trasmesso in diretta su Radio Deejay.

"Non vediamo l’ora di abbracciarvi tutti" è il messaggio che Elio e il suo gruppo hanno a rivolto nei giorni scorsi ai carpigiani e a tutti quelli che saranno al concerto.

Sono attese, infatti, oltre diecimila persone al ‘Concertozzo’ stasera, una data unica, che la band milanese per il 2023 ha deciso appunto di fare a Carpi, e che ha registrato da tempo il ‘tutto esaurito’. Visto il successo del concerto dell’anno scorso, Elio e Le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi (organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985, il cui acronimo indica ‘cooperazione e sviluppo’, ndr) hanno deciso di dare corpo alla alla seconda edizione di quella festa.

Parte del ricavato verrà devoluto sempre a Cesvi per sostenere ‘Case del Sorriso’, un programma dedicato a bambini e giovani donne in situazione di emarginazione e disagio, finalizzato alla promozione e realizzazione dei loro diritti fondamentali.

La prima edizione a Bergamo del ‘Concertozzo’ lo scorso anno, andata sold out in pochi giorni dall’apertura delle prevendite, era stata una grande festa imprevedibile, un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e Le Storie Tese, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, con gli interventi del Trio Medusa, ospiti come Nico Acampora, ideatore e gestore di PizzAut, dove lavorano ragazzi con disturbi dello spettro autistico, le incursioni di Marco Mengoni e Rocco Tanica e le esibizioni di band emergenti indipendenti e meritevoli. L’evento aveva raccolto 100.000 euro devoluti a Cesvi per completare la ristrutturazione della scuola materna Arcobaleno di Bucha danneggiata dai bombardamenti e dall’occupazione dei soldati russi.

La prima edizione dell’evento aveva permesso di regalare a 300 bambinie ucraini che sono tornati a frequentare la scuola, momenti di quotidiana normalità nonostante la guerra sia ancora in corso.

Per dare più visibilità alle band emergenti, il ‘Concertozzo’ è stato anticipato ieri dal ‘Concertozzino’, in piazzale Re Astolfo a Carpi dove si sono esibiti artisti selezionati da Elio e le Storie Tese, alcuni dei quali suoneranno anche stasera in apertura del concerto. Elio e la band hanno anche accolto i fan ieri in piazzale re Astolfo con il rituale del ‘firmacopie’.