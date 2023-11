Battuta sessista, bufera sul sindaco Pd

Bufera per una frase sessista del sindaco Pd di San Prospero, nel Modenese. Durante un evento pubblico dedicato alla sanità locale, Sauro Borghi (nella foto) ha interrotto il direttore della chirurgia dell’ospedale di Mirandola mentre stava parlando delle future assunzioni, con una frase che non è passata inosservata: "Lui ha preso due donne belle giovani e aitanti, mentre a lui (un altro medico presente in sala, ndr) danno solo dei catorci".

La frase di Borghi è stata commentata duramente da Manuela Spaggiari, segretaria provinciale di ‘Noi Moderatì’. "Il Pd scende in piazza contro il sessismo ma tollera comportamenti scorretti da parte dei suoi rappresentanti". Ma lo stesso Pd, attraverso la Conferenza delle donne, ha subito sconfessato il sindaco. "Caro Borghi, quando e se le torna la fregola irrefrenabile di esternare una battuta sessista, per favore, si taccia. Non ci metta in imbarazzo e chieda scusa". E Giuditta Pini, della direzione nazionale: "Questo sindaco può parlare a nome di una comunità come quella del nostro partito, che da anni si batte contro sessismo e misoginia? Borghi è imbarazzante e fuori dal tempo". Borghi, da parte sua, ha tentato di minimizzare: "Sono stato frainteso, ma chiedo scusa".