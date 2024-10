Forlì espugna la Cittadella. Non basta Guidone

CITTADELLA

2

FORLI’

3

CITTADELLA (4-3-1-2): Piga; Carretti, Sabotic, Serra, Martey; Marchetti (41’st Teresi), Mandelli (41’st Sala), Caesar Tesa (30’st Pezzani); Bertani (45’st Mondaini); Formato, Guidone. A disp.: Leonardi, Gandolfi, Orlandi, Andreotti, Rovatti, Mondaini. All. Salmi

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Mandrelli, Saporetti, Sbardella, Visani; Campagna, Menarini, Rossi; Lilli, Merlonghi (10’pt Okitokandjo) Farinelli. A disp. Zamagni, Petrelli, Eleonori, Valentini, Drudi, Graziani, Berto, Ghetti. All. Ceglia (Miramari squalificato)

Arbitro: Ciravolo di Torre del Greco

Reti: 13’ Guidone, 33’ Saporetti, 35’ (rig.) Okitokandjo, 41’ (rig.) Guidone, 37’st Okitokandjo

Note: ammoniti Mandelli, Sabotic, Campagna, Marchetti

L’Allegretti di San Damaso resta un tabù per la Cittadella (un punto in 4 gare sul proprio campo), sconfitta da un Forlì rimaneggiato nonostante la doppietta del rientrante Guidone. Il bomber la sblocca subito al 14’: Formato calcia forte e trova il salvataggio di piede di Sbardella e dal limite sulla respinta Guidone segna con una bordata. Al 33’ Menarini pesca Saporetti solo in area, il difensore ospite non perdona per l’1-1. Passano 2’ e Lilli viene toccato in area da Caesar Tesa, rigore che il neo entrato Okitokandjo (dentro per l’infortunato Merlonghi) trasforma. Prima del riposo su una respinta di Martelli con i pugni, Mandrelli libera la propria area in scivolata ma per l’arbitro ha toccato Formato, altro rigore (contestato dal Forlì) trasformato da Guidone. Nella ripresa accade poco fino all’85’, quando su un cross di Menarini la palla deviata si impenna in area e Okitokandjo in rovesciata fulmina Piga con un gol capolavoro. "Il Forlì ci ha messo in difficoltà – spiega mister Salmi - ma pensavo che nel secondo tempo potessimo fare di più, abbiamo preso un gol evitabile". Le altre della 7^ giornata: Lentigione-Imolese 0-1, Progresso-San Marino 1-0, Sammaurese-Tau 0-1, Fiorenzuola-Riccione 0-0, Ravenna-Piacenza 3-0, Corticella-Zenith 3-1, Tuttocuoio-Sasso M. 1-0. Classifica: Tau 25, Forlì 18, Ravenna 16, Pistoiese, Sasso M. 15, Imolese e Lentigione 14, Tuttocuoio, Cittadella e Piacenza 13, Corticella e Prato 10, Fiorenzuola 9, Zenith 8, Riccione, San Marino e Progresso 7, Sammaurese 3.