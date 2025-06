Bilancio, nelle casse un avanzo da 500mila euro: "Li useremo per la cura del territorio e delle scuole"

Si rimpinguano le risorse a disposizione di alcuni settori chiave della vita cittadina di Concordia. Grazie ai 500mila euro in avanzo con l’assestamento generale di bilancio verranno sostenuti interventi di manutenzione, educazione, sport, commercio e sicurezza.

"Con questo assestamento – afferma la sindaca Marika Menozzi – non solo confermiamo il buon andamento dei conti pubblici, ma mettiamo in campo complessivamente 500mila euro per la cura del territorio, l’innovazione scolastica, l’efficienza energetica, il sostegno allo sport e la vicinanza a famiglie e attività locali. Scelte che vanno nella direzione di una comunità più coesa, sicura e attenta ai bisogni dei cittadini".

In particolare, sono stati stanziati oltre 200mila euro per manutenzioni ordinarie e straordinarie sul territorio e degli edifici comunali, a tutela della piena funzionalità e sicurezza delle strutture pubbliche, come edifici scolastici e palestre, oltre a potature, decoro urbano, potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale. Altri 30.000 euro vengono impiegati per la sostituzione delle lampade con tecnologia led nel centro sportivo del capoluogo, con benefici sia in termini ambientali che di contenimento dei costi energetici, e 20.000 euro per un bando a favore delle associazioni sportive, a sostegno della pratica sportiva e del ruolo sociale svolto sul territorio.

Sono, poi, stati destinati 10mila euro per un bando sulla sicurezza dei privati che si aggiunge all’adesione al Fondo per la sicurezza a beneficio delle piccole imprese esposte a fatti criminosi della Camera di Commercio di Modena. Infine, 20.000 euro sono destinati alla realizzazione di una nuova aula multisensoriale presso la scuola primaria per promuovere l’inclusione e il benessere degli alunni con disabilità e 27.000 euro per azioni a sostegno del commercio locale, in accordo con la Consulta Economica, mentre 20.000 euro favoriranno la promozione di eventi in centro storico.

Alberto Greco