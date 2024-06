Bugo il 16 a Fiorano con il suo nuovo tour

Bugo, cantautore e artista visivo italiano, si esibirà il prossimo 16 giugno a Fiorano Modenese, nell’ambito della manifestazione ‘Quarantenna1 Festival’, organizzata dall’emittente radiofonica Radio Antenna Uno. Sulla scena porterà il ‘Live Estate 24’, curato da Locusta Booking e 7 srl. ‘Per fortuna che ci sono io’ è l’ultimo disco di Bugo: un manifesto, un grido di libertà. Attraverso i testi vibranti e i riff di chitarra incisivi, il cantautore esplora il suo mondo senza freni né barriere, mostrando la sua autenticità senza compromessi, come solo lui sa fare. Cristian Bugatti, noto come Bugo, è nato a Rho (Milano) nel 1973, ma è cresciuto a Cerano (Novara). Ha iniziato la sua carriera nel circuito musicale alternativo, debuttando con l’album ‘La prima gratta’ nel 2000, seguito da ‘Sentimento westernato’.

Nel 2002 ha firmato con una major e ha ottenuto visibilità nazionale con l’album ‘Dal lofai al cisei’, ricevendo dalla stampa il soprannome di ‘fantautore’. Il 2008 è l’anno che ha rappresentato una svolta con l’uscita dell’album ‘Contatti’. Bugo è riconosciuto come uno dei grandi della musica italiana dal giornale britannico The Guardian ed è stato definito ‘l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana’ dalla rivista Rolling Stone. Ha partecipato come concorrente nella categoria big al Festival di Sanremo nell’edizione 2020 e nello stesso anno ha pubblicato l’album ‘Cristian Bugatti’. Nel 2021 è tornato sul palco del Festival di Sanremo, con il brano ‘E invece si’; l’anno successivo è stato il conduttore del concertone del Primo Maggio e ha partecipato come concorrente al programma televisivo Pechino Express. Nel 2024 è nato ‘Bugo Podcast’, il podcast online su Spotify, che racconta la sua carriera e non solo. Oltre alla musica, Bugo continua a coltivare la sua passione per lo sport, in particolare il calcio, sostenendo gli obiettivi solidali della Nazionale Italiana Cantanti sia dentro che fuori dal campo. m.s.c.