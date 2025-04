A Nonantola via alla Festa dell’Unità di primavera

Ha aperto ieri l’edizione 2025 della Festa dell’unità di Primavera, che si terrà a Nonantola, in via Marzabotto tutti i venerdì e sabato sera, la domenica a pranzo. Promossa dai Circoli del Partito Democratico di Nonantola, Ravarino, Bomporto e Bastiglia (in collaborazione con quelli di Camposanto, Fiorano Modenese, Maranello, Medolla, Pavullo, Piumazzo, San Felice sul Panaro, Spilamberto e Vignola), la Festa si svolgerà, quest’anno, alla vigilia degli appuntamenti referendari. "La disinvoltura con cui, in Italia, in Europa e nel mondo si parla di guerra e riarmo mette i brividi – dicono gli organizzatori – Mette i brividi, però, anche il modo in cui si parla di ‘pace’, che sembra consistere nella conclusione dei conflitti in corso, con la definitiva sopraffazione del più forte sul più debole. Tutto questo è all’opposto degli ideali della sinistra e dei valori democratici. Sappiamo che la nostra Repubblica è nata dalla Resistenza e dalla lotta di Liberazione, che è stata anche lotta armata, ma con la prospettiva comune di costruire uno stato libero e democratico".