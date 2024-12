Campi più fertili con le alghe del depuratore

Da scarto a risorsa. E’ stato inaugurato ieri dal Gruppo Hera, nell’area del depuratore di San Cesario sul Panaro, un impianto pilota che, sfruttando gli elementi contenuti nelle acque reflue, produce alghe da trasformare in fertilizzanti per l’agricoltura. L’impianto è un perfetto esempio di economia circolare perché, utilizzando i nutrienti (azoto e fosforo) prelevati dalle acque trattate nel depuratore, coltiva alghe che, una volta lavorate, diventano biostimolanti sostenibili destinati al settore agronomico. La tecnologia rappresenta una nuova frontiera per l’agricoltura e dimostra come per la multiutility siano centrali il recupero delle risorse e il riuso delle acque ai fini agricoli: "All’insegna dell’open innovation e della sostenibilità, questa iniziativa si inserisce tra quelle previste dalle strategie aziendali – ha spiegato Emidio Castelli, Direttore Acqua del Gruppo Hera – azioni intraprese anche presso i nostri impianti e che, attraverso tecnologie innovative come questa, creano una rete di importanti collaborazioni industriali sul territorio". All’inaugurazione erano presenti anche il direttore di Arpae, Giuseppe Bortone, e il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi: "Esprimo soddisfazione nel vedere il nostro territorio coinvolto in un progetto di valore che mette in relazione innovazione tecnologica e sostenibilità – ha detto il sindaco - quando alle conoscenze tecnologiche si uniscono obiettivi di pubblica utilità, è possibile conseguire risultati importanti per il progresso delle nostre comunità". L’impianto si presenta come una serra di 90 metri quadri, all’interno della quale trovano posto sofisticati macchinari, tra cui il fotobioreattore per la coltivazione delle alghe e un laboratorio da campo: qui, personale di Biosyntex, azienda di Imola specializzata nella selezione di ceppi algali, isola dai campioni di acque reflue i ceppi idonei per la crescita in piccola scala di alghe dal cui successivo trattamento sarà prodotto il biostimolante naturale. L’intero processo prevede la collaborazione dell’Università di Bologna attraverso un dottorato di ricerca, finanziato da Hera con fondi PNRR, e di una professionista in materia di biostimolanti della Comunità Europea. L’impianto pilota di San Cesario rappresenta una tecnologia apripista nel settore dei depuratori per le acque reflue urbane: "Ancora una volta – conclude Castelli - il Gruppo Hera si dimostra pioniere nel perseguire obiettivi di economia circolare a partire dai propri impianti".

Marco Pederzoli