Carpi contro Cassano per interrompere la striscia di 6 ko di fila

La Pallamano Carpi chiude stasera il suo difficile girone di andata in Serie A Gold (2 vittorie e 10 ko il bilancio fin qui) ospitando alle 19 alla Vallauri il Cassano Magnago, nel posticipo di un turno che ha visto le dirette rivali salvezza dei bianconeri fare punti: Rubiera ha battuto Albatro scappando a +3 su Carpi, sempre penultima ma con il fanalino Pressano (pareggio con Eppan) che ha accorciato a -2 nella corsa a evitare l’ultimo posto, l’unico che manda direttamente in Serie A Silver. Per la truppa di coach Serafini – reduce da 6 ko di fila - oggi arriva Cassano già qualificata per le finali di Coppa Italia (1-4 febbraio a Riccione) e già certa del sesto posto: nei carpigiani debutta il nuovo arrivato Marques Costa, mentre Damjanovic è a referto ma non ancora utilizzabile. I risultati della 13^ di Serie A Gold: Rubiera-Albatro 36-30, Pressano-Eppan 30-30, Merano-Fasano 35-29, Conversano-Bozen 28-22, stasera Carpi-Cassano, il 24/1 Cingoli-Sassari e Brixen-Trieste. Classifica: Merano 22, Brixen * e Fasano 20, Conversano e Bozen 19, Cassano * 16, Sassari * 14, Albatro 10, Eppan 9, Cingoli * 8, Rubiera 7, Trieste * 6, Carpi * 4, Pressano 2.