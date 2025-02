Cdr, poker e allungo . Eccellenza più vicina

PGS SMILE0CDRMUTINA4

PGS SMILE: Migliori, Giovani (70’ Cantacesso), Bastia, Cavani, Allegra, Ruini, Gibertini (80’ Ascari), Zarcone (69’ Bylyshi), Montorsi (60’ Riva), Caselli (81’ Onfiani), Pederzoli. A disp.: Pinchiorri, Piacentini, Pelloni. All. Battaglioli

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (62’ Sejdiraj), Ligabue, Gollini, Ognibene, Ricaldone, Turci (62’ Veneri), Caselli, Corbelli (68 Teggi), Hoxha (50’ Cavani), Panzanato (80’ Guerrero). A disp. N. Tagliavini, Dondi, Gualdi, A. Tagliavini. All. Paganelli

Arbitro: Danieli di Bologna

Reti: 8’ Panzanato, 15’ Hoxha, 33’ Corbelli, 85’ Teggi

Un’altra vittoria, la numero 20 in 26 gare, la terza di fila. E un altro allungo per la capolista Atletic Cdr Mutina che sente sempre più il profumo dell’Eccellenza. Il netto 4-0 di Formigine sullo Smile (gara in ghiaccio al 33’ sul 3-0) permette ai ragazzi di Paganelli di sfruttare al meglio il pari del Castellarano (ora a -12) e il secondo ko di fila del Campagnola, ora quarto scavalcato dalla Sanmichelese. E così calcolatrice alla mano alla matematica promozione mancano 13 punti da conquistare nelle ultime 8 giornate: il Castellarano a quota 52 anche facendo 8 sui 8 al massimo può arrivare a 76, quindi quota 77 (-13 dai 64 punti attuali) è quella della certezza. La gara è senza storia e dopo una chance per Hoxha che non arriva in area piccola al 4’, all’8’ Panzanato la sblocca con un super gol all’incrocio dei pali, gioia numero 15 della sua grande stagione.

Al 10’ è Chiossi a tu per tu con Pederzoli a salvare di piede il vantaggio e così al 15’ Hoxha dal limite firma il 2-0 (12esimo gol per lui). Al 33’ Corbelli si gira dopo essere stato servito da Panzanato in area e spara sotto la traversa il 3-0 (anche per lui 12 reti). Prima del riposo Zarcone calcia fuori, poi nella ripresa accade poco. Al 75’ Teggi si coordina e tira ma Migliori para e all’83’ Gollini serve Teggi che entra in area e firma il poker.