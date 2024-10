Cittadella a Prato per il riscatto. Il Terre non può sbagliare

La Cittadella d’assalto in trasferta (2 vittorie su 2 fin qui) cerca oggi alle 15 a Prato (campo "Chiavacci", diretta sulla pagina FB dei toscani) con l’altra matricola Zenith un risultato positivo per cancellare il passo falso col San Marino nella 6^ giornata di Serie D. Mister Salmi non ha Sardella (Martey a sinistra) e Fontana, fra i pali dubbio Albieri-Piga, nei toscani squalificato Fiaschi, ko Malpaganti e Prati, da valutare Rosi e Vezzi. Le altre: Sasso M.-Sammaurese, Imolese-Ravenna, Piacenza-Prato, Tau-Corticella, Forlì-Fiorenzuola, Pistoiese-Tuttocuoio, Riccione-Progresso, rinv. 16/10 San Marino-Lentigione. Clas. Tau 15, Forlì, Sasso M. e Imolese 10, Cittadella e Tuttocuoio 9, Piacenza e Pistoiese 8, Lentigione e San Marino 7, Ravenna 6, Fiorenzuola e Prato 5, Riccione, Zenith e Corticella 4, Sammaurese 2, Progresso 1. ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Casini, Cela, Tempestini, Messini; Kouassi, Cecchi, Saccenti; Toci; Falteri, Mertiri. All. Settesoldi. CITTADELLA (4-3-1-2): Albieri; Carretti, Aldrovandi, Sabotic, Martey; Osuji, Marchetti, Mora; Bertani; Formato, Guidone. All. Salmi Arbitro: Illiano di Napoli

Eccellenza. Dopo l’anticipo del Formigine, oggi (15,30) il Terre di Castelli non può sbagliare a Castelvetro col Fabbrico senza Scarlata (nei reggiani out Budriesi), mentre è tutta in salita la trasferta del Castelfranco (al completo, ci sono anche Pape e Abdelazim) ancora a zero punti sul campo della Vianese priva di Falanelli e col dubbio di Bandaogo e Mammi.

d.s.