Cittadella, primo scivolone. La spunta l’Imolese

CITTADELLA

0

IMOLESE

1

CITTADELLA (4-3-1-2): Piga; Sardella, Sabotic, Aldrovandi, Fontana (42’st Teresi); Caesar Tesa (40’st Serra), Mora (18’st Sala), Marchetti (40’st Pezzani); Bertani; Formato, Guidone (28’st Truffelli). A disp.: Albieri, Gandolfi, Mondaini, Martey. All. Salmi

IMOLESE (4-2-3-1): Lopez; Manzoni, Dall’Osso, Ale, Agbugui (10’st Garavini); Vlahovic, Brandi; Mattiolo (42’st Ballanti); Manes (18’st Melloni), Pierfederici (10’st Gasperoni); Raffini 7. A disp.: Adorni, Fabretti, Mellon, Dragoi, Ballanti, Diawara. All. D’Amore

Arbitro: Rago di Moliterno

Reti: 36’st Raffini

Note: ammoniti Agbugui, Dall’Osso, Brandi, Marchetti, Manes, Lopez, Caesar Tesa, Fontana, Sala, Sabotic

Dopo 4 vittorie fra campionato e coppa la Cittadella inciampa nel debutto di San Damaso, cedendo nel finale all’Imolese che l’aggancia a quota 6, con la vetta che scivola a -3 per il terzo successo di fila del Tau. Una gara un po’ sottotono per la squadra di Salmi, che aveva lanciato dal 1’ Mora in mediana al posto di Osuji, confermando per dieci undicesimi la squadra delle prime due vittorie con Piacenza e Pistoiese. E’ stata nel complesso una partita avara di emozioni, con un primo tempo molto fisico, in cui la Cittadella ha provato a innescare le folate di Guidone e Formato (7 gol su 8 fin qui) ma la difesa imolese ha sempre fatto buona guardia, riuscendo per la prima volta a tenere l’attacco biancazzurro a secco in questo ottimo avvio. Sono proprio i due alfieri d’attacco che combinano bene al 22’, la palla arriva all’ex bomber del Lentigione che calcia di poco a lato da posizione molto interessante nell’unica vera palla gol prodotta dalle due squadre. Il primo tempo è tutto qui, con le squadre che non trovano spazi. Nella ripresa dopo 10’ Formato si invola sulla destra ma viene intercettato da un difensore avversario quando sta per battere a rete. Salmi prova a mettere dentro la freschezza Sala per Mora, passando al 4-3-3 con Bertani che scala in mediana, ma è l’Imolese con Brandi che si fa pericolosa anche se il tiro da fuori trova la parata di Piga in corner. Quando la gara sembra indirizzata a uno scialbo 0-0, ecco la doccia fredda per i padroni di casa. Da un cross sulla trequarti di Garavini la palla arriva a Vlahovic al limite che controlla male, la palla si impenna ma un tocco maldestro all’indietro di Sardella trasforma la palla vagante in assist per l’ex carpigiano Raffini, che di testa batte Piga da due passi. La Cittadella prova nel finale con le forze fresche di Truffelli in avanti per Guidone a cercare il pari ma alla fine la difesa bolognese fa buona guardia e l’Imolese sbanca San Damaso.