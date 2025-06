Concorso ’Citta del vino’. Pioggia di medaglie per i nostri produttori

Tanti riconoscimenti quest’anno per le aziende di Castelvetro al "Concorso enologico internazionale delle Città del Vino", giunto alla XXIII edizione. Complessivamente sono 18 le medaglie complessive (13 d’oro e 5 d’argento) conquistate dai vitivinicoltori castelvetresi. Punta di diamante l’azienda Corte Manzini, primo classificato assoluto fra le medaglie d’oro con lo spumante "Fior di Lambrusco". Non è l’unica medaglia per l’azienda, che vinto altre 5 medaglie d’oro (3 nella stessa sezione Spumanti e due nel premio speciale Oro Rosa).

Altra medaglia d’oro nella classifica generale per l’azienda La Piana Winery con il Grasparossa spumante ’Noi due’, insieme ad 1 medaglia d’oro e 1 d’argento nella stessa sezione "Spumanti", 2 medaglie d’oro e 1 d’argento nella sezione "Città del Bio", 1 d’oro e 1 d’argento nel premio speciale "Oro Rosa".

Chiude il palmarès delle medaglie castelvetresi 2025 la Cantina Settecani con 1 medaglia d’oro e 1 d’argento fra gli spumanti, 1 medaglia d’argento nella sezione Bio e 1 d’oro nel premio "Oro Rosa".

"Siamo veramente orgogliosi dei nostri produttori - dice Roberto Giovini, vicesindaco e assessore all’Agricoltura di Castelvetro - che anche quest’anno hanno conseguito punteggi alti e vinto numerose medaglie. Come Amministrazione crediamo, sosteniamo e soprattutto partecipiamo in forma attiva alla valorizzazione del nostro territorio e dei suoi prodotti, con particolare riferimento alla nostra bandiera, il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro".

Le premiazioni sono previste il prossimo sabato in Campidoglio a Roma, alla presenza del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.