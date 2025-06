Vini di Romagna, Cesena ok. Quattro cantine ai primi posti

Cantine cesenati sugli scudi al concorso enologico Gran Premio Vini di Romagna - Vino del Tribuno 2025: dei 31 vini premiati col diploma per avere superato il punteggio di 84/100, il nuovo limite per ottenere l’eccellenza (negli anni scorsi il limite era 80/100) ben 11 sono stati prodotti da aziende del Cesenate: Tenuta Colombarda di Paderno: Romagna Albana Secco 2024 e Romagna Sangiovese Superiore 2023. Domini Glicine della valle del Cesuola: Perbacco, Romagna Sangiovese Superiore 2023, Avventure, Romagna Sangiovese Superiore 2022, e Satiro, Romagna Sangiovese Riserva 2020. I Filarini di Calisese: Elly, spumante rosato metodo classico pas dosé; Olly, spumante metodo classico, e Fafin, Romagna Sangiovese 2023. Zavalloni Stefano di Madonna dell’Olivo: Amedeo, Romagna Sangiovese Superiore Riserva 2021, Romagna Sangiovese Appassimento 2019, e Solaris, Romagna Sangiovese Superiore 2023.

Il concorso organizzato dal Consorzio Vini di Romagna e dal Tribunato di Romagna si tiene dal 1963 ed è il secondo per longevità in Italia. La premiazione si è svolta sulla terrazza della Cà de Bé di Bertinoro, dalla quale si domina tutta la pianura romagnola e la riviera. A consegnare i premi ai produttori sono stati il nuovo sindaco di Bertinoro Filippo Scogli, il presidente del Consorzio Vini di Romagna Roberto Monti, e il primo tribuno di Romagna Giordano Zinzani.

Oltre ai diplomi di merito, sono stati consegnati premi ai primi classificati di ogni categoria: per i vini frizzanti e spumanti bianchi e rosati, spicca l’Azienda I Filarini che si è aggiudicata il primo e il secondo posto con gli spumanti metodo classico “Elly” e “Olly”. Fra i vini bianchi e rosati tranquilli primo posto alla Tenuta Colombarda con Romagna Albana Secco 2024. Nella categoria dei vini rossi tranquilli, primo gradino del podio per Caviro con “Da Vinci in Romagna Rocca di Cesena” (Romagna Sangiovese Superiore Riserva 2021). Fra i vini dolci e passiti, 1° posto per la Cantina Forlì Predappio con “Volo d’Aquila” Romagna Albana Passito 2021. Premio speciale al vino con il punteggio massimo all’interno di ogni categoria: il “Miglior Rosso” a Caviro con “Da Vinci in Romagna Rocca di Cesena” e il “Miglior Dolce” alla Cantina Forlì Predappio con “Volo d’Aquila”. Infine la Targa del Tribunato in ceramica è stata attribuita a Caviro che ha conseguito il punteggio più alto, come media tra i punteggi dei propri tre vini meglio risultati in concorso.