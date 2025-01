Convento e stadio, via alle riqualificazioni

"Direi che di questi tempi è stato un mezzo miracolo riuscire ad approvare entro i termini un bilancio di previsione che garantisce la tenuta complessiva di tutti i servizi e prevede investimenti per oltre 15 milioni di euro su tre anni". Parole del sindaco di Pavullo Davide Venturelli che sottolinea che a Pavullo, come la maggior parte degli enti locali, le spese negli ultimi anni sono esplose, specialmente a causa dei rincari nel settore energetico, nel costo dei materiali, senza contare l’aumento dei costi dei tassi di interesse sui mutui contratti in passato e l’aumento vertiginoso dei costi del sociale e della disabilità. "Le entrate sono rimaste le stesse o sono diminuite e le imposte comunali non sono state aumentate. Buona parte degli investimenti saranno coperti da risorse esterne che siamo riusciti a portare a casa. Anche l’utilizzo dell’indebitamento è stato fatto solo nelle forme più vantaggiose che non aggravassero il costo per interessi".

Fra i progetti spiccano il recupero del Convento sul quale l’Amministrazione comunale sta lavorando insieme a Domus Assistenza per farlo diventare di nuovo centrale nella comunità, mentre nel 2025 dovrebbero partire i lavori per il nuovo parco giochi di viale Martiri, la sistemazione del Parco dei Frati e della pista di scattinaggio. Nell’anno in corso è prevista la continuazione delle manutenzioni sul Parco Ducale, un intervento complessivo di messa in sicurezza nella Pineta di Mezzo realizzabile grazie ai fondi del MAB Unesco e l’avvio di tutti i cantieri legati ai fondi concessi dal Generale Figliuolo per la sistemazione delle strade dissestate nelle alluvioni dell’ultimo anno e mezzo. Altro progetto di primo piano riguarda lo Stadio Minelli che sarà riqualificato a livello sportivo e idraulico. Sarà riqualificata la piscina estiva e ampliata l’area camper. Andrea Magagnoli, capogruppo di maggioranza, ricorda che sono due gli obiettivi cruciali del bilancio: garantire i numerosi servizi essenziali per infanzia, disabilità, fasce deboli e anziani e continuare ad investire in opere strategiche. "Le entrate sono rimaste stabili o diminuite – dice – e le recenti decisioni governative hanno ridotto ulteriormente le risorse a disposizione degli enti locali. Nonostante queste difficoltà, l’amministrazione ha scelto di non aumentare le tasse comunali. Il Consorzio Strade Vicinali tornerà operativo dopo otto anni di inattività, permettendo interventi sulla viabilità delle frazioni. Inoltre, la collaborazione con i Consorzi di Bonifica Burana ed Emilia Centrale ha portato finanziamenti per cantieri sul territorio, generando lavoro per le ditte locali".

w. b.