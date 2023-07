"Cure odontoiatriche, disabili dirottati altrove"

"Ci sono ben 503 famiglie, nel comprensorio del Distretto sanitario di Vignola, che hanno figli o parenti disabili per i quali sono necessarie cure odontoiatriche. Tuttavia, all’ospedale di Vignola non possiamo erogare questo servizio perché manca una sala operatoria attrezzata, al contrario di quello che avviene negli ospedali di Sassuolo, Carpi e Baggiovara, presso i quali siamo costretti a dirottare questi pazienti". A parlare è Antonio Francesco Orlando, odontoiatra presso l’ospedale di Vignola, consigliere comunale di minoranza (Fratelli d’Italia) e presidente della Commissione Sanità in seno al consiglio comunale. "Sulla questione – prosegue Orlando – mi sono già confrontato in Commissione Sanità con la direttrice dell’ospedale, la sindaca e l’assessore competente. Rimango fiducioso sul fatto che si possa intraprendere il percorso delle cure odontoiatriche per disabili anche a Vignola, poiché ho riscontrato interesse in merito da parte di tutti i soggetti coinvolti". Sempre sul tema, Orlando ha coinvolto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi, che a sua volta ha presentato un’interrogazione alla Giunta Regionale per chiedere appunto se la Regione sia intenzionata ad attivare questo servizio anche all’ospedale di Vignola e se "intenda implementare i fondi da destinare alle Ausl al fine di fornire adeguata formazione e personale per la cura dei suddetti pazienti fragili". Sempre Cuoghi rileva inoltre: "Ai pazienti con bisogni speciali devono essere garantiti una corretta presa in carico e tempi ragionevoli di accesso, specie nelle strutture dove è possibile effettuare con sicurezza la sedazione, l’anestesia generale e l’osservazione post-intervento… L’utilizzo del day surgery consente di erogare prestazioni odontostomatologiche in condizioni di efficacia e sicurezza, associando al gradimento da parte dei pazienti e delle loro famiglie un significativo contenimento dei costi". Da parte dell’Azienda Usl spiegano: "Ad oggi nella provincia di Modena le aziende sanitarie hanno individuato per ogni area l’ospedale di riferimento per le procedure in sedazione ai pazienti fragili: Carpi per l’area nord, Policlinico per l’area centro, Sassuolo per l’area sud. In tali strutture sono state nel tempo realizzate e collocate attrezzature particolari tra cui sollevatori e cuscini specifici. Tale organizzazione risponde adeguatamente non solo a requisiti di sicurezza e qualità del percorso assistenziale, ma anche alle indicazioni normative in tema di liste di attesa: dal monitoraggio aggiornato a giugno 2023, risultano in attesa in area sud 6 pazienti che saranno presi in carico e gestiti secondo i tempi delle classi di priorità assegnate".

Marco Pederzoli