Decani Pd, la strigliata : "Organismi extralarge e problemi finanziari"

"Ci basta un partito che si limita a organizzare le campagne elettorali? Gli attuali organismi dirigenti sono effettivamente tali? Non sono pletorici?". In vista del congresso del Pd che condurrà all’elezione dei segretari cittadino e provinciale arriva il caveat della vecchia guardia, dei decani del partito che attraverso un documento firmato per ora da una sessantina di militanti storici dal titolo ‘Congresso provinciale Pd, serve un dibattito vero’ cerca di fissare dei punti di discussione. Tra i firmatari, Giuliano Barbolini, Vanni Bulgarelli, Nerino Gallerani, Roberto Guerzoni, Alfonsina Rinaldi.

"Non ci interessa – è la premessa – presentare un nostro candidato/a, ma sollecitare un confronto di merito sulle difficili sfide che abbiamo di fronte e che non possono essere risolte con la semplice elezione di una nuova segreteria. Chiediamo che questa discussione coinvolga il maggior numero possibile di iscritti e iscritte e cerchi il confronto con le forze sociali, culturali e civiche che, come noi, si interrogano sulle grandi trasformazioni in atto, sui pericoli e sulle opportunità che esse implicano e sulle modalità di composizione delle contraddizioni e delle ingiustizie che queste generano". Il testo spazia dai pericoli della "privatizzazione del potere pubblico" alle sfide lanciate dall’intelligenza artificiale, alla necessità di costruire una forza alternativa all’attuale maggioranza politica nel Paese, considerando anche l’alta percentuale di astenuti alle elezioni. "Sì, il centrosinistra ha raccolto percentuali importanti di adesioni tra i votanti, e dunque si è conquistato il diritto di governare, ma non possiamo non notare che: in regione tra il 2020 e il 2024 il Pd ha ottenuto 9000 voti in meno; alle amministrative del 2024 a Modena il PD, pur avendo registrato 1.328 consensi in più, é stato scelto da meno di un elettore su quattro. È chiaramente necessario valorizzare la partecipazione e i processi democratici per combattere efficacemente chi pensa di smantellare la sovranità popolare e mettere in discussione la nostra Costituzione".

Da qui la riflessione sul prossimo congresso provinciale del Pd, "su come costruire nuovi percorsi di partecipazione, per rinnovare i processi democratici e condividere una idea di futuro nella quale le potenzialità di ognuno non siano disgiunte, perché nessuno resti indietro, dalla ricerca dell’equità, della sostenibilità ambientale e della giustizia sociale. Ci basta un partito che si limita a organizzare le campagne elettorali? E che, tra una tornata elettorale e l’altra, si limita a ‘osservare’ e ’sostenere’ i propri rappresentanti nelle istituzioni, delegando a questi il rapporto con i cittadini? Gli attuali organismi dirigenti sono effettivamente tali? Non sono pletorici? Valga per tutti l’esempio di una segreteria provinciale di 24 membri, che sembra sommare le forze disponibili, spesso con altre responsabilità politiche e amministrative. Perché non adottare il criterio, da affiancare a quello della parità di genere, di organi dirigenti nei quali la rappresentanza degli eletti sia contenuta entro una determinata soglia?". Segue la sollecitazione ad aprire cantieri di discussione, anche a livello locale, su cambiamenti demografici, nuovo welfare, sistema scolastico, ambiente. Infine, il documento pone l’accento sul nodo delle risorse economiche, sulla situazione finanziaria del partito a Modena che sappiamo essere "pesante e complicata: Non possiamo eludere il tema, far finta di nulla, perché ciò non solo rende difficile agire, ma mette a repentaglio la nostra credibilità. Dobbiamo decidere il da farsi, anche prevedendo (ove necessario) un piano straordinario di raccolta di finanziamenti volontari dagli eletti, dagli iscritti e da quanti vorranno sostenere il futuro del Pd modenese".