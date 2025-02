Despar di Vignola chiude la domenica, Filcams Cgil:: "Ottimo esempio per istituzioni e grandi catene"

L’idea del supermercato Despar di Vignola di non fare lavorare i propri dipendenti la domenica incassa il plauso del sindacato Filcams Cgil. In una nota diffusa ieri dalla Cgil si legge infatti: "Il sindacato Filcams Cgil di Modena accoglie con favore la decisione del direttore del supermercato Despar di Vignola di tenere chiuso il negozio nella giornata di domenica e nell’anticipare la chiusura serale nelle giornate infrasettimanali. La motivazione: tutelare il benessere di lavoratori e lavoratrici e metterli nelle migliori condizioni di svolgere il loro lavoro. Sono le stesse posizioni che la Filcams Cgil sostiene da anni, opponendosi alle liberalizzazioni estreme degli orari di lavoro nel commercio che rendono difficile la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Senza contare che l’estrema flessibilità negli orari rende sempre meno attrattiva la prospettiva di lavorare nel commercio con conseguente difficoltà a reperire manodopera. La Filcams Cgil auspica che le condizioni di lavoro nel commercio possano migliorare per tutti nella direzione di liberare i lavoratori e le lavoratrici dall’obbligo del lavoro domenicale e molte volte anche festivo.

Il sindacato ha sostenuto per anni la campagna nazionale ’La festa non si vende’ e oggi la campagna ’Bad work, no future’ per l’umanità del lavoro. La Filcams Cgil chiede "l’apertura di un confronto con le istituzioni e le associazioni datoriali che rappresentano le grandi catene distributive presenti sul nostro territorio, per ricominciare a rivedere le aperture domenicali e festive".

m.ped.