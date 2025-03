Domani l’inserto ‘Carpi da vivere’

Moda, colore, fantasia, divertimento e cultura per l’edizione di marzo di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà domani con Il Resto del Carlino. Si parte con la passione per gli abiti con Manuel Pollastri e Giancarlo Marras (foto) e il brand ‘Manuel Del Rei’, per "un total look di alta sartoria e cerimonia". Estetica ed eleganza anche per ‘Pignatti Interiors’ di Alessio Pignatti. Via libera al divertimento più originale che esista con la ‘Balorda’, la carnevalata goliardica non competitiva su mezzi a pedali più famosa d’Italia giunta alla sua 30esima edizione. Giovani ancora protagonisti con la scuola, e i vari progetti dell’istituto superiore Da Vinci di Carpi. E poi lo sport, con lo ‘spazio civico di comunità’ del progetto biennale Play District - Team Young Skate di Carpi. Sono invece le donne ad emergere in ‘Adesso sono io’, il libro di Franca Gualtieri, Elisa Paltrinieri, e Simonetta Pavesi, con il contributo del Centro antiviolenza Vivere Donna. Si resta in terra squisitamente emiliana con il ristorante Ma Lò e si prova la nuova gestione per lo storico ‘Bar Astoria’ con Valerio Borghi, volto molto noto nel mondo della ristorazione carpigiana.