Europee, inaugurato in via Menotti il punto elettorale di Antonio Platis

Inaugurato venerdi scorso in via Menotti il punto elettorale di Antonio Platis, candidato per Forza Italia, di cui è vicecoordinatore regionale, alle elezioni Europee e della lista Forza Italia-Sassuolo al centro nella circoscrizione cui fa capo il distretto ceramico modenese. "Abbiamo scelto un luogo nel cuore della città – ha detto Platis – per dare un ulteriore segnale di attenzione, ascolto e vicinanza ai cittadini. Nel corso di questa campagna elettorale racconteremo cosa abbiamo fatto in questi cinque anni e anche il lavoro da portare a termine nel prossimo mandato. Sarà una sede aperta, pronta a raccogliere i suggerimenti della cittadinanza sassolese".

All’inaugurazione, oltre allo stesso Platis, hanno presenziato il sindaco uscente, e in corsa per il secondo mandato alla guida del centrodestra sassolese Gian Francesco, il vicesindaco Alessadro Lucenti in rappresentanza di Fratelli d’Italia e i vertici cittadini di Forza Italia, ovvero gli assessori uscenti Massimo Malagoli e Ugo Liberi oltre al capogruppo in consiglio comunale Claudia Severi.

