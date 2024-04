Famiglia si schianta in A1: in auto anche un neonato

Paura ieri in tarda mattinata in A1, sulla corsia Sud dove un’auto, con a bordo un bimbo di tre anni ed un neonato di due mesi si è improvvisamente ribaltata. Fortunatamente l’intera famiglia, genitori e figli, non ha riportato gravi conseguenze.

L’incidente si è verificato alle 12.30 di ieri all’altezza del km 151, prima degli svincoli con l’A22 e Modena Nord (quindi tra Reggio Emilia e Modena Nord). Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della stradale di Modena Nord, subito intervenuti sul posto il mezzo con a bordo la famiglia si è appunto ribaltato.

Nell’auto, oltre ai due genitori, vi erano i figli di 3 anni e un neonato di 2 mesi.

Sul posto, oltre alla polizia stradale sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto i bimbi e i genitori dall’abitacolo del mezzo danneggiato.

Immediato anche l’arrivo dei sanitari del 118 con l’elisoccorso ma, fortunatamente, la famiglia non ha riportato gravi lesioni.

Insieme agli agenti della stradale di Modena Nord sul posto è intervenuto anche il personale di autostrade.

A causa dell’incidente si sono formati circa 7/8 km di coda ma in breve tempo i poliziotti sono riusciti a gestire la situazione in tempi celeri e la carreggiata è stata riaperta poco dopo.

v.r.