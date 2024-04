Incidente in via Emilia Ovest. Travolta mentre attraversa, gravissima ciclista di 66 anni

Stava attraversando la strada in sella alla propria bicicletta quando, all’improvviso, è stata travolta da un’auto e sbalzata con violenza a terra.

Sono gravissime le condizioni di una 66enne di nazionalità ucraina, investita ieri in tarda mattinata in via Emilia Ovest.

La dinamica dell’ennesimo grave incidente che si verifica in città è ora al vaglio della polizia locale, subito intervenuta sul posto. Pare, da una prima ricostruzione, che la ciclista fosse da poco uscita da un parcheggio quando è stata investita da una Bmw X1 condotta da una donna di 56 anni. La conducente ha spiegato di non essersi resa conto della presenza della ciclista sulla strada ed era sotto choc per l’accaduto. L’incidente si è verificato intorno alle 12.30.

La vittima stava pedalando lungo via Emilia ovest, dal centro città in direzione Reggio, poco prima dell’incrocio con viale Autodromo (e più precisamente all’altezza del complesso Lambda). All’improvviso è stata travolta dalla BMW X1 condotta dalla donna di 56 anni, residente in città. L’automobilista è scesa subito dal mezzo per prestare soccorso alla ferita e dare l’allarme: sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Una volta stabilizzata, la paziente è stata trasferita all’ospedale di Baggiovara, dove si trova ora ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata.

La dinamica dell’incidente è appunto al vaglio dell’infortunistica della polizia locale ieri intervenuta sul posto per i rilievi di legge. Gli agenti potranno anche avvalersi del sistema di videosorveglianza presente in zona: pare non vi fossero testimoni del violento impatto. Gli accertamenti sono ora in corso.

v.r.