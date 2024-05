Claudio Tonelli

Tonelli di Mvp, Possibile vede nel Comune "un leader di sistema, un direttore d’orchestra, che sappia far dialogare le parti in causa in una logica di rete, senza individualismi". L’accento deve essere posto in particolare "sulle persone autistiche adulte, dove le carenze sono più forti. Le risposte residenziali nella nostra città non sono sufficienti. Ci sono proposte da parte delle associazioni private? Noi siamo favorevoli a incoraggiarle. Il compito della futura amministrazione è favorire sinergie tra più soggetti, pubblici e privati per potenziare assistenza e formazione di personale. Va detto che possiamo contare anche su eccellenze come il centro Charitas. Il Comune deve comunque essere il garante della efficacia e dell’appropriatezza degli interventi, ma soprattutto dell’uguaglianza di tutti i disabili e delle loro famiglie, perché nessuno a causa di difficoltà economiche e sociale venga escluso dalle cure e dai servizi.".