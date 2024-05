Luca Negrini

Negrini (Centrodestra) propone "un Polo sociale da individuare all’interno del territorio, una struttura che possa garantire servizi e assistenza in maniera integrata, così da sollevare l’impegno delle famiglie e garantire un futuro a chi è affetto da queste patologie creando nuove sinergie tra pubblico privato e associazioni. L’idea è anche quella di istituire ‘corsie preferenziali’ negli uffici comunali, ma anche nelle strutture sanitarie in accordo con la Regione (per esempio nei triage), che accorcino i tempi di attesa di chi si presenta accompagnato con una persona affetta da una tipologia di disabilità autistica e non, che non consente di sopportare un attesa di alcune ore in sala d’aspetto". Occorre infine "confrontarsi con la Regione in vista della possibilità di un accreditamento delle strutture che si occupano di autismo come già richiesto in consiglio comunale".