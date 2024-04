Giacobazzi infila la terza vittoria. Carpi chiude con un ko

Sorride solo il Giacobazzi Modena nel fine settimana del rugby modenese. In Serie B i ragazzi di coach Rovina infilano il terzo successo di fila battendo 38-0 in trasferta il Cus Siena rafforzando il quarto posto: le mete portano le firme di Rodriguez, Michelini, Cevolani, Operoso e altre due volte Rodriguez. Sconfitta prevedibile invece per il fanalino Highlanders Formigine, travolto 111-0 sul campo della capolista Romagna. Questa la classifica dopo la 19^ giornata: Romagna 90, Colorno B 77, Bologna Rugby 75, Giacobazzi Modena 74, Rugby Pieve 54, UR San Benedetto 47, Cus Siena 40, Jesi 38, Lions Amaranto 33, Gubbio 28, Firenze 15, Highlanders Formigine 12. In Serie C il Rugby Carpi già salvo chiude il suo campionato con una sconfitta a Ferrara per 49-18 con tutti i punti segnati da Giovanni Catellani. I biancorossi hanno chiuso al sesto posto. Per le giovanili l’Under 18 (Carpi e Fomigigine insieme) cede 51-10 sul campo del Rugby Pieve 51-10 mentre l’Under 16 perde 90-15 a Jesi.