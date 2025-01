"Goco d’azzardo, il Governo non indebolisca il giusto contrasto alla ludopatia"

"Le voci che si rincorrono sulla bozza del decreto legislativo del Mef per il riordino del gioco d’azzardo fisico sono preoccupanti. Sembra emergere la tendenza a ridurre le distanze dei punti scommessa da molti luoghi sensibili, andando in piena contraddizione con quanto hanno deliberato in questi anni le Regioni italiane e moltissimi Comuni. Rischio analogo per una deregolamentazione sugli orari di apertura, che rischia di far fare un passo indietro al nostro Paese nel lavoro di contrasto alla ludopatia". Lo dichiarano la senatrice, responsabile Legalità del Partito Democratico Enza Rando e il deputato e segretario della Federazione provinciale del Pd di Modena Stefano Vaccari.