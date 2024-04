Guerra, Sartori e Mazzieri in azzurro per uno stage

Proseguono le soddisfazioni in azzurro per le atlete della Scuola di Pallavolo Anderlini: dopo la chiamata in azzurro di Stella Cornelli, Beatrice Spada ed Asia Spaziano per un collegiale della Nazionale Pre Juniores Under 18, questa volta tocca alle "piccole" Alice Guerra, Melissa Mazzieri ed Anna Nidia Sartori, tutte classe 2008 in forza alle squadre di serie B2 e D, essere tra le atlete convocate per uno Stage di Qualificazione Nazionale. La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle attività Giovanili Femminili Prof. Marco Mencarelli, ha convocato le tre atlete modenesi, assieme ad altre 15 atlete provenienti da Club di tutta Italia, per uno stage di Qualificazione Nazionale presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma, che si è tenuto da domenica a martedì scorso. Per Guerra, Mazzieri e Sartoni è’ stata una grande emozione, e un bellissimo traguardo allenarsi al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, sperando che sia il primo appuntamento di una lunga carriera in azzurro.

r. c.