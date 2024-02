I biancorossi battono l’Eppan e... il ‘giallo’ del tabellone

Nella pallamano se ne erano viste tante, ma quello che è accaduto ieri alla Vallauri in Serie A Gold resterà nella storia. La Pallamano Carpi deve aspettare un’ora e mezza dopo il fischio finale per vedere ufficializzata la sua terza vittoria stagionale per 35-34 su Eppan, che comunque visto il successo di Pressano lascia i bianconeri all’ultimo posto. Il "giallo" si configura" al minuto 27 e 21 secondi con Carpi avanti 34-31: Eppan chiama time out e al rientro in campo il tavolo cambia senza motivo il punteggio sul 34-32 aggiungendo un gol agli altoatesini. Carpi protesta e il pubblico alza la voce verso il tavolo, ma si ricomincia a giocare e così a 10 secondi dalla fine Eppan trova la rete del beffardo pareggio 35-35. Ma Carpi non ci sta e per un’ora e mezza giudici e squadre restano in palestra a rivedere su youtube la gara per capire cosa sia successo e così dopo le 21 il tavolo ammette l’errore e riformula il referto ufficializzando il 35-34 per Carpi. Sul campo Carpi aveva dominato a lungo scappando sul +5 (11-6) al 15’ e poi chiedendo a metà gara sul 16-12. Nella ripresa i bianconeri sembrano in controllo, vanno sul +6 al 12’ (23-17), vengono riavvicinati fino al -3 dal fatidico minuto 27’, quando il time out "regala" un gol a Eppan poi cancellato nell’incredibile finale. Le altre: Albatro-Trieste 27-18, Rubiera-Conversano 26-27, Cingoli-Pressano 34-36, Cassano-Bozen 28-24, Sassari-Fasano 22-22, Merano-Brixen 24-23. Clas. Merano 29, Brixen * 28, Fasano * 27, Bozen 26, Conversano * 25, Cassano 24, Sassari 23, Eppan 13, Cingoli * 12, Trieste 10, Albatro 12, Rubiera e Pressano 7, Carpi 6. In Serie A Bronze la Pantarei Modena resta in corsa per il 2° posto e batte 23-22 Casalgrande. In Serie B riparte di slancio la Carpine che piega 33-29 Rubiera nella sfida playoff . Bene il Rapid Nonantola che vince 34-31 a Valsamoggia, oggi invece Modena-Estense (18).

Davide Setti