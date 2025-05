I bimbi dei ’treni della felicità’, storie di accoglienza e solidarietà nel dopoguerra

Nell’immediato dell’ultima Grande Guerra migliaia di bambini e adolescenti provenienti da ogni parte d’Italia caricati su cosiddetti "treni della felicità" si trasferirono in Emilia e altre Regioni del Centro-Nord per periodi variabili da alcuni mesi a diversi anni, trovando calore, affetto e sostentamento. Fu una vicenda eccezionale di solidarietà, coltivata nei ricordi famigliari di tante famiglie ma ancora troppo poco elaborata dalla memoria pubblica della nostra provincia. E’ noto che un buon numero fu ospitato a Cavezzo, a Bastiglia, ma 64 furono accolti – è documentato – da famiglie di San Possidonio. Ora il Comune, in collaborazione con la locale sezione Anpi e l’Istituto Storico di Modena, ha avviato una ricerca per fare luce sull’ospitalità fornita da queste famiglie ad altrettanti bambini romani nel 1946.

Il progetto, affidato allo storico Fabio Montella, sarà presentato questa sera alle 20.30 all’Auditorium Principato di Monaco (via Focherini 1) alla presenza del curatore della ricerca. "A San Possidonio i 64 bambini – racconta Montella - arrivarono alla fine di gennaio del 1946 e ripartirono nel mese di giugno successivo, in due scaglioni. Si trattava di figli di famiglie "sinistrate" dai bombardamenti e orfani, residenti in alcuni dei quartieri di Roma più "difficili" (Centocelle, Monte Sacro e Val Melaina), e nel complesso di case popolari del Tiburtino III. Per alcuni mesi i bambini vennero ospitati, nutriti, curati e fu data loro la possibilità di frequentare le scuole di San Possidonio. L’organizzazione venne curata dal Comune, in collaborazione con l’Unione Donne Italiane, il Partito Comunista, il Partito Socialista ma anche settori della chiesa locale: il parroco don Enrico Bussetti, ad esempio, fu tra coloro che li ospitarono". L’idea, ora, è recuperare queste vicende attraverso i documenti d’archivio, la stampa dell’epoca ma anche con le memorie familiari, per consegnarle alle future generazioni.

Alberto Greco