Il dibattito aperto "L’Accademia militare deve trasferirsi dal palazzo ducale?"

Un’idea che periodicamente salta fuori. Perché non spostare gli allievi ufficiali dal palazzo ducale in una sede più moderna e liberare così l’antica reggia degli Estensi, magari per farci un museo, portandovi la collezione dei quadri della Galleria? L’idea questa volta è stata espressa dalla consigliera di San Cesario, nonché militante ambientalista Sabina Piccinini. Una proposta che non ci trova d’accordo, ma che comunque si può tranquillamente discutere, anche perché sostenitori del trasloco dei cadetti ce ne sono. Oggi abbiamo sentito un’autorità in materia, Giovanni Losavio, il presidente dell’associazione per la tutela del patrimonio storico, aritistico e paesaggistico Italia Nostra. Da lui arriva un parere negativo, mentre l’ambientalista Vittorio Ballestrazzi, con un passato nel Movimento 5 Stelle, si dichiara favorevole allo spostamento dell’istituzione militare in virtù di una maggiore valorizzazione del palazzo. Il dibattito è aperto.