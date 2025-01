"Il fossato di via Emilia Est colmo di rifiuti"

Il gruppo di volontari "Castelfranco del fare", con il coordinatore Enrico Crabbia, rivolge di nuovo un pubblico appello per implementare il decoro di Castelfranco e, soprattutto, la pulizia dai rifiuti di alcuni punti critici. L’ultima segnalazione in ordine cronologico arriva dal fossato di via Emilia Est, tra la rotonda per Via Archimede e quella per Via dell’Artigianato. Attualmente, qui sono depositati diversi rifiuti, soprattutto di materiale plastico. "Noi pochi volontari – lamenta Crabbia - non riusciamo fisicamente a far fronte al degrado indotto da cafoni che imbrattano il territorio". Lo stesso coordinatore di Castelfranco del Fare, inoltre, ha confermato per la recente segnalazione della discarica abusiva di via Infernetto, su cui già era intervenuto pubblicamente nei giorni scorsi anche sui canali social del suo gruppo: "Qualcosa è stato rimosso, ma poca roba. Materiali speciali e pericolosi (eternit, ndr), oltre agli inerti e ai pneumatici, sono ancora là".

m. ped.