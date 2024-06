Il giro ’Next Gen’ fa tappa a Zocca. I giovani ciclisti colorano le strade

È stata una festa ieri pomeriggio a Zocca con l’arrivo della tappa del Giro d’Italia Next Gen, iniziata diverse ore prima che i corridori giungessero in via Mauro Tesi e tagliassero il traguardo all’altezza di Piazza dei Martiri.

Tantissime persone assiepate alle transenne ai bordi dell’arteria che taglia il centro del paese. E un numeroso pubblico ha assistito al passaggio dei corridori nel tratto, dopo Missano e Montalbano, che prima di giungere al capoluogo ha una pendenza del 10 per cento.

E quando l’olandese Artz Huub, della Wanty-Re Uz-Technord, ha tagliato in solitaria il traguardo si è scatenato un tripudio di applausi. E a un centinaio di metri oltre lo striscione di arrivo qualcuno ha urlato: "Splendida giornata". In fondo, eravamo nel cuore della Vascoland e il titolo della canzone del rocker calzava a pennello. Fra il pubblico c’era anche il figlio del Blasco, Luca (foto a destra). "Che bella iniziativa, quanta gente!", ha esclamato.

E dopo le premiazioni, in un baleno sono state liberate le strade e i parcheggi perché dopo quale ora dovevano arrivare gli Alpini che oggi si ritrovano qui per l’80° raduno sezionale di Modena.

Walter Bellisi