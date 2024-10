Il Rinascimento entra... nell’Hangar Rosso

Gli "Amici della musica" ci accompagnano di solito lungo le strade del contemporaneo, e in particolare fra la musica del ‘900 e anche di anni più recenti. Ma per l’appuntamento di oggi alle 17, all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420 (biglietti a 10 euro, con varie riduzioni), volgono lo sguardo al passato della nostra bella Italia. "La bella Franceschina" – dal titolo di un brano di Giovanni Giacomo Gastoldi – sarà il concerto dedicato in particolare a musiche di ispirazione popolare, danze e recercari del Rinascimento, con la voce di Renata Fusco e i due liutisti Domenico Cerasani e Massimo Lonardi.

Sarà come un viaggio nel ‘500 e nelle splendide sonorità della musica antica, dal nord al sud del Paese: accanto alle canzoni e danze polifoniche di Gastoldi, le musiche di Giovanni Giacomo Gorzanis, compositore di origine spagnola, capace di tenere a braccetto musica colta e popolare. Sarà anche sviluppato il repertorio per liuto con le musiche di Francesco da Milano, dalla raffinata elaborazione melodica e dall’uso sapiente dell’armonia. Fra gli altri celebri autori del Rinascimento che appariranno nel programma, spiccano Fabritio Caroso, teorico della danza e compositore, e Filippo Azzaiolo, noto per la scrittura di canzoni e danze dalle melodie eleganti e da un lirismo tipico della chanson francese e delle villanelle italiane. Renata Fusco, voce solista del concerto, è artista poliedrica, capace di spaziare fra i generi: svolge un’intensa attività concertistica e teatrale con Roberto De Simone, e in parallelo ha intrapreso una lunga collaborazione con il liutista Massimo Lonardi, con cui qualche anno fa ha portato la musica rinascimentale anche all’Ermitage di San Pietroburgo.

Sarà intessuto di suggestioni classiche anche il prossimo concerto della stagione degli Amici della musica, che domenica 27 ottobre aprirà la rassegna "Note di passaggio" all’Abbazia di Nonantola, con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani in un programma tutti dedicato a Johann Sebastian Bach.

s. m.