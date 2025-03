Il Trio Nebelmeer interpreta Mendelssohn e Ravel . E alla chiesa del Voto c’è il ’FestivalBach’

Non è domenica senza musica. Partiamo dall’Hangar Rosso Tiepido di Modena (in via Emilia Est 1420/2) con un nuovo appuntamento dei "Concerti d’oggi" degli Amici della musica. Protagonista sarà il Trio Nebelmeer, giovanissima formazione francese composta dal violinista Arthur Decaris, dal violoncellista Florian Pons e dal pianista Loann Fourmental. Lo scorso anno hanno conquistato il primo premio al concorso ‘Trio di Trieste’, fra le cinque competizioni cameristiche più importanti a livello mondiale, e da allora ha rapidamente catturato l’attenzione della scena musicale internazionale. Il loro programma di oggi propone due capolavori del repertorio per pianoforte e archi: il Primo Trio di Mendelssohn e il formidabile Trio di Ravel, preceduti dal poetico Notturno di Schubert.

La chiesa del Voto (in via Emilia Centro) oggi alle 17 ospiterà il quarto concerto del "FestivalBach", realizzato da Modena Musica Sacra in collaborazione con il Conservatorio Vecchi - Tonelli. Si esibiranno quattro giovani solisti del Conservatorio: Daniele Curioni al violoncello, Maria Antonietta Zignale (nella foto) al flauto, il soprano Margherita Monelli (accompagnati al pianoforte rispettivamente da Riccardo Vaccari, Marta Cencini e Samuele Migliaccio) e il pianista Francesco Sola. Il programma prevede l’esecuzione di alcune delle più belle pagine di Johann Sebastian Bach, tra cui la "Sonata BWV 1033 in Do maggiore" per flauto, la "Sonata Terza BWV 1029" per viola da gamba e cembalo obbligato, l’aria "Quia respexit" dal "Magnificat", il "Preludio e fuga in Mi bemolle minore BWV 853". Ingresso libero a partire dalle 16.30.

E ci spostiamo a Quartirolo di Carpi, dove oggi alle 16.30 nella chiesa madre ‘Madonna della Neve’ prenderà il via la 16ª edizione della rassegna "La musica sacra nella terra dei Pio", organizzata dall’associazione culturale Regina Nivis. Il primo concerto vedrà protagonista il coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia, diretto dalla musicologa Silvia Perucchetti, specializzata nello studio della polifonia sacra del ‘500: all’organo il maestro Federico Bigi Ewerhart.

Verranno eseguiti (fra le prime esecuzioni moderne) anche brani trascritti da manoscritti conservati presso la Biblioteca Loria di Carpi e la Biblioteca Pederiali di Finale Emilia, che documentano la qualità e l’originalità della musica sacra, sia polifonica che in canto gregoriano, diffusa e praticata nell’Emilia del ‘600.

s.m.