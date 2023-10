Infiltrazioni al liceo, secchi in classe

La pioggia di questi giorni ha causato infiltrazioni al liceo ‘M. Morandi’ di Finale Emilia, e sono comparsi secchi in classe per raccogliere l’acqua. In un caso, gli studenti sono stati trasferiti nel laboratorio. A segnalarlo è il genitore di una studentessa che frequenta l’ultimo anno del liceo. "La classe di mia figlia si trova al secondo piano dell’edificio: un giorno c’erano due infiltrazioni, il seguente ce n’era un’altra – spiega il genitore –. E so di una quarta spostata in laboratorio perché la loro aula si era allagata. Vista la situazione, mi chiedo se sia tutelata la sicurezza dei ragazzi, perché in passato erano caduti dei controsoffitti. Perché nessuno si occupa del problema? Così ci rimettono gli studenti". La dirigente scolastica spiega invece di essere in costante contatto con la Provincia: "C’è un contenzioso aperto con la ditta che ha eseguito i lavori sul tetto. Per quanto riguarda le infiltrazioni, i ragazzi sono stati spostati in un’altra aula e le lezioni sono proseguite regolarmente". Alla base del contenzioso con la ditta ci sarebbero alcune "imperfezioni" rilevate dai tecnici della Provincia: l’ente, infatti, non ha concesso il collaudo. Fino alla risoluzione di questa controversia legale non sarà possibile effettuare nuovi interventi sul tetto.

Angiolina Gozzi