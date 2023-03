La sperimentazione a Carpi Anziani soli? Ecco l’amico robot Il progetto piace anche all’America

Carpi si conferma un’eccellenza in tema di tutela degli anziani ma anche dei caregiver, figure sempre più, drammaticamente, attuali: persone che, volontariamente, in modo gratuito, si prendono cura di un familiare in condizioni di non autosufficienza o comunque che necessita di assistenza di lunga durata, perché disabile, malato o anziano, sacrificando quasi completamente la propria vita. Ora i caregiver potrebbero essere affiancati da robot che interagiscono con le persone fragili stimolando in particolare le funzioni cognitive e relazionali; proprio a Carpi è stata ’testata’ l’assistenza del futuro, facendo incontrare il prototipo ’Nao’ a un gruppo di anziani tra quiz e canzoni. Un altro primato, dunque, per la città dei Pio, già pioniera del riconoscimento legislativo del ruolo di caregiver: l’Emilia-Romagna, ricordiamo, è stata la prima regione in Italia a validare il ruolo di caregiver, rendendolo spendibile in un’ottica di reinserimento lavorativo. Questo grazie alla legge regionale 22014, ispirata proprio al lavoro svolto negli anni dall’associazione carpigiana ‘Anziani e Non Solo’. Un’attività di tutela e ricerca del benessere dei fragili, oltre che delle persone che si prendono cura di loro, volta a coinvolgere tanti ambiti, compreso quello tecnologico, che è valsa all’associazione ‘Anziani e Non Solo’ l’attenzione e la menzione sul New...