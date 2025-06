Lo scultore del marmo Tazzioli alla mostra internazionale di Cork

Lo scultore frassinorese Dario Tazzioli è presente alla più importante mostra internazionale d’arte dedicata alla scultura in Irlanda, Art & Soul, organizzata dalla rinomata Gormleys Art Gallery nello storico resort di Castlemartyr, nella città di Cork. È l’unico scultore del marmo in questa esposizione che si concluderà a fine giugno. Per l’occasione, Tazzioli ha condotto anche una serie di incontri pubblici durante i quali ha raccontato la propria visione artistica, illustrando tecniche e filosofia del suo lavoro. L’evento ha richiamato un pubblico internazionale, con ospiti d’eccezione provenienti dai settori della politica, dell’economia e della cultura, tra cui direttori di musei e rappresentanti accademici di prestigiose università.

Come noto, Dario Tazzioli è uno scultore di fama internazionale, noto per la sua maestria nell’arte della scultura e per l’uso di tecniche tradizionali che richiamano il Rinascimento italiano. La sua formazione e il suo impegno nella preservazione delle tecniche antiche lo hanno portato a lavorare principalmente con strumenti manuali che forgia personalmente e ad utilizzare materiali come il marmo, la pietra arenaria, l’onice, ecc. Collabora con istituzioni museali e archeologiche per allestimenti, conferenze e consulenze sulle tecniche della lavorazione della pietra. Sue opere sono presenti in diverse collezioni e spazi pubblici a livello internazionale, inclusi gli Stati Uniti, l’Irlanda e la Svizzera. In particolare, in Irlanda, alcune sue sculture sono state collocate in contesti privati, come le opere monumentali eseguite in marmo di Carrara per la dimora storica privata Brackenstown House. Numerose si possono ammirare anche nella sua terra. Per conto del Rotary Club di Pavullo, di cui è socio onorario, ha appena realizzato l’incisione della ruota dentata del Rotary su una pietra locale, che verrà collocata sulla vetta del monte Cimone a fianco del telescopio la cui inaugurazione è prevista per il 15 giugno.

Walter Bellisi