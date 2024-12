Mc stasera a Lecco con il dubbio Juninho. A gennaio ecco Sansone

Dopo la sosta, torna in campo stasera il Modena Cavezzo alle 21 a Lecco nell’11^ di A2 Elite sul campo della quarta della classe. I gialloblù arrivano da 3 ko di fila, in cui però hanno messo alle corde 3 delle prime 4 (Elledì, Mantova e Mestre) e per la sfida in Lombardia potrebbero ritrovare Martinez e Amarante, da valutare Juninho fra i pali dopo il problema muscolare col Mestre, Vlasi è ko. Proprio per rimpiazzare l’italo moldavo a gennaio arriverà dalla Feldi Eboli di Serie A il laterale 2005 Emiddio Sansone. Stasera si giocano Cesena-Altamarca e Maccan-Cdm, domani Elledì-Milano, Mestre-Mantova, Ol. Verona-Leonardo, Rovereto-Pordenone. Clas. Mantova 27, Mestre 24, Altamarca 23, Elledì e Lecco 19, Maccan 18, Rovereto 17, Pordenone 12, Cdm 10, Modena Cavezzo, Cesena e Leonardo 9, Milano e Ol. Verona 4. Sorteggiati gli accoppiamenti coppe regionali. In Velez domani nel 3° turno Montale-Pro Patria e Nonantola-Guastalla, nella final four della Coppa di C1 a Guastalla sabato 4/1 Fossolo-Pro Patria, nei quarti della Coppa di C2 sabato 11/1 Nonantola-Bagnacavallo, Emilia-Inedit e Celtic-Montale.

d. s.