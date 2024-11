McDonald’s assume, si presentano in 70

Che ci fosse grande interesse per i 45 posti di lavoro nel ristorante McDonald’s, la cui apertura è prevista entro la fine dell’anno nella zona di Budria a Pavullo, lo si era percepito da quando, una quindicina di giorni fa, si era diffusa la notizia di questa opportunità occupazionale e subito iniziarono ad arrivare richieste di informazioni sul come e quando poter partecipare ai colloqui di selezione. Lunedì scorso si sono presentati oltre 70 candidati all’assunzione che hanno avuto la possibilità di sostenere un colloquio individuale e di confrontarsi con i dipendenti di altri ristoranti della stessa catena. Gli incontri si sono svolti nella Sala polivalente dell’Aeroporto Paolucci dove ha fatto tappa il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni. Tre persone sono già state selezionate le settimane scorse e stanno facendo formazione nel ristorante di Vignola. Come noto, McDonald’s è alla ricerca di 45 persone "che – afferma - abbiano voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, da inserire nel team del nuovo ristorante. Quelle selezionate saranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno; saranno inquadrate con contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del ristorante, secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, chiaramente parametrata al numero di ore lavorative settimanali". Il McDonald’s di Pavullo va ad aggiungersi ai due ristoranti già presenti nella provincia Modena che occupano circa cento dipendenti, e ai 700 in tutta Italia, dove lavorano 35.000 persone. "Un ambiente inclusivo – fa notare - che garantisce a tutti le medesime opportunità di crescita: il 62% dei dipendenti è rappresentato da donne che sono il 50% degli store manager, mentre il 55% dei dipendenti ha meno di 29 anni e il 32% è studente.

Walter Bellisi