Chi sono le vittime dell’omicidio suicidio a Modena

Modena, 24 aprile 2025 - Tragedia familiare a Modena: Carlo Salsi, è questo il nome dell'uomo che avrebbe ucciso il figlio disabile in carrozzina e la moglie malata da tempo, per poi togliersi la vita. Lui, che proprio ieri aveva festeggiato il suo 83esimo compleanno, avrebbe ammazzato, probabilmente soffocandoli, Claudia Santunione e il figlio Stefano (48 anni).

La tragedia è avvenuta a Modena in via Pomposiana 336, in zona Marzaglia, indagano i carabinieri (foto Fiocchi)

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe quindi di un omicidio suicidio. La tragedia è avvenuta in via Pomposiana 336, in zona Marzaglia.

A scoprire i tre corpi senza vita e a dare l'allarme è stato il fratello di Carlo Salsi che vive da tempo accanto alla famiglia. Intorno alle 9 è entrato in casa e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle tre vittime. Le indagini (video) per stabilire l'esatta dinamica dei fatti sono affidate ai carabinieri con l’ausilio del reparto scientifico.