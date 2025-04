Medolla trionfa 3-0 contro Spes Borgotrebbia e conquista la Coppa di Prima

MEDOLLA3SPES BORGOTREBBIA0

MEDOLLA: Neri, Guilouzi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli, Abusoglu, Boccher (42’st Balestrazzi), Franco (30’st Bugneac), Adusa. A disp.: Guzzinati, Fontana, Guandalini, Raimondi, Leozappa, Perondi, Salvioli. All.: Semeraro

SPES BORGOTREBBIA: Figoni, Battaglino, Malvicini, Ozzola (30’ st Mannu), Silva, Rozza, Platè, Gazzola, Cremona, Lucci, Bertelli. A disp.: Romani, Traorè, Toninelli, Ranzani, Lanfranchi, Mendez Caypa, Lucchi, Ngom. All.: Favalesi

Arbitro: Visani di Faenza

Reti: 22’ Boccher, 43’ e 46’st Adusa

Note: ammoniti Boccher, Franco

Il Medolla ’pigliatutto’ non fa sconti nemmeno allo Spes Borgotrebbia travolto 3-0 nella finale di Campogalliano dai soliti Boccher e Adusa. La squadra di Semeraro così dopo aver dominato il campionato si porta a casa anche la Coppa di Prima. Festeggiano però anche i piacentini, che proprio grazie al salto in Promozione del Medolla erano già virtualmente promossi prima di giocare. La squadra biancoverde la sblocca al 22’ con un gran colpo di testa ad incrociare di Boccher dal palo di sinistra.

Al 31’ Franco con una bordata da fuori colpisce al palo, ma sul rovesciamento di fronte è Lucci a prendere il legno, poi sulla ribattuta il tiro di Cremona termina in corner. Al 36’ fuga di Adusa sulla sinistra, il suo diagonale sfiora il palo. Al 43’ il bomber si mette in proprio ed entrato in area dalla sinistra, mette a sedere un avversario e infila sul primo palo il 2-0. Al 50’ tiro di Gazzola dal limite che sfiora il palo. Al 53’ cross di Boccher che colpisce la base alta della traversa, poi Hoxha manda alto. Al 57’ Cremona calcia dall’altezza del dischetto, bravissimo Neri nella respinta. Al 59’ ancora Saracino, forte rasoterra, Bolzoni attento in presa. Al minuto 84, tiro al volo di Adusa a lato. Al 91’ Adusa vince un rimpallo e si invola solo davanti a Bolzoni e lo fredda con tiro nel sette alla sua sinistra: per il bomber arrivato a novembre sono 28 gol in 6 mesi, 7 in Coppa e 21 in campionato, numeri da "extraterrestre".