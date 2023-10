"Minacce quotidiane da parte di mio figlio". A processo per stalking un 49enne di Sassuolo

Avrebbe più volte minacciato e molestato l’anziana madre, impedendole di svolgere diverse attività senza aver ottenuto il suo permesso e procurandole un grave stato d’ansia e paura. Per l’uomo, un 49enne di Sassuolo residente nel Reggiano, nei giorni scorsi è stato incardinato il rito abbreviato per il reato di stalking. I fatti sono avvenuti nell’autunno del 2019 a Prignano e sarebbero nati a seguito di una sorta di ‘faida’ familiare, scaturita da un’eredità contesa a seguito della morte del padre di famiglia. Secondo la denuncia presentata dalla donna, in sostanza, il 49enne l’avrebbe minacciata in più occasioni, accusandola di non trattarlo in modo analogo agli altri figli e intimandole di non toccare nulla nell’azienda agricola di sua proprietà – situata a Prignano – senza prima aver ottenuto il suo consenso. ‘Non puoi tagliare la legna e usarla senza avermi prima chiesto il permesso’, le avrebbe detto più volte il presunto ‘figlio padrone’, insultando contestualmente i fratelli e il defunto padre. L’anziana, secondo la accusa, a seguito di quotidiane minacce sarebbe sprofondata in un perdurante e grave stato di ansia e di paura, tanto da rivolgersi poi ai carabinieri e sporgere denuncia nei confronti del figlio. Nei giorni scorsi per l’uomo è stato incardinato il processo con rito abbreviato. La sentenza è attesa per febbraio.

Valentina Reggiani