"Modena è piena di sbandati aggressivi"

L’episodio avvenuto domenica notte ai danni dei sanitari del 118 che si apprestavano a soccorrere un 47enne pakistano ubriaco, "è soltanto l’ennesima conferma di una verità sotto gli occhi di tutti: esiste un’altra faccia, spesso ignorata, della mancata integrazione, con cui tanti operatori del 118 e medici sono costretti a interfacciarsi ogni giorno" attacca Luca Negrini di Fratelli d’Italia. "È l’ennesima, inutile evidenza di quanto a Modena, sul piano dell’integrazione reale – non quella degli slogan e del politicamente corretto – si sia ampiamente fallito. E a pagare, ancora una volta, sono coloro che con passione e dedizione mettono ogni giorno la propria vita e professionalità al servizio del prossimo. Mentre dalla sinistra – prosegue il capogruppo – dentro e fuori le istituzioni, continuano a raccontarci che questo governo è razzista, che bisogna semplificare l’accesso alla cittadinanza, e che chi non rispetta le regole lo fa perché ha problemi sociali, gli operatori del 118 e in particolare i medici del pronto soccorso si trovano a fronteggiare ogni giorno scene di ordinaria follia: offese, minacce, aggressioni fisiche, danneggiamenti ai mezzi e alle strutture sanitarie. E tutto questo da parte di soggetti spesso alterati da alcol o droga, che non hanno alcuna intenzione di integrarsi o di rispettare le regole". "Ma tutto ciò – conclude Negrini – accade perché si continua a far finta di non vedere la realtà: la città è piena di sbandati, vere e proprie bombe ad orologeria per chiunque debba avere a che fare con loro".