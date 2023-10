Modena, rogo divora un fienile. Danni ingenti

Modena, 22 ottobre 2023 – Questa mattina, alle 6.40 circa, varie squadre dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Tagliate, località Albareto, per un incendio che si è sviluppato in un’azienda agricola.

In particolare, è bruciato completamente un fienile con centinaia di rotoballe. Ingenti i danni. Impegnate da subito tre squadre con quattro automezzi per contrastare le fiamme. Le operazioni nel primo pomeriggio erano ancora in corso con una squadra da Modena, una da Carpi e una di vigili del fuoco volontari da Mirandola.