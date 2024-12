"Molti optano per un viaggio"

Le feste si avvicinano, e in tantissimi, come da tradizione, si ritroveranno a casa con i parenti per cenare o pranzare insieme. "Non ho pretese o preferenze rispetto ai piatti da portare in tavola, l’importante è che i prodotti siano però freschi e di qualità – racconta Claudia Pedrini –. Rispetto agli altri anni però, vedo meno gente che fa acquisti e che si prepara per mettersi ai fornelli. L’idea che mi sono fatta è che adesso, rispetto al passato, le persone preferiscano muoversi durante le feste, e scelgano così di sfruttare il proprio tempo e le proprie risorse per viaggiare, piuttosto che per regali oppure per una maxi-spesa in occasione del cenone".