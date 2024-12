Monteombraro si sveglia. Battaglioli, debutto amaro

MONTOMBRARO

3

PGS SMILE

1

MONTOMBRARO: Ferrone, Hinek (84’ Borri), Monari, Carnazza (91’ Fusco), Dardi, Feraco, Naini (49’ Generali), Sighinolfi, Zattini (87’ Nicita), Rizzo, Pressato (75’ Lotti). A disp. Guerrieri, Gozzi, Pappalardo. All. Fanti.

PGS SMILE: Migliori, Cantacesso, Gi. Ruini, Cavani, Ga. Ruini, Pattuzzi, Bylyshi (58’ Gibertini), Caselli (58’ Riva), Pederzoli (58’ Montorsi), Lotti (87’ Maietta), Darga. A disp. Avino, Bastia, Giovanardi, Fisicaro, Roncaglia. All. Battaglioli.

Arbitro: Cortese di Bologna

Reti: 25’ Sighinolfi, 48’ Lotti, 54’ Pressato, 71’ Rizzo

Note: ammoniti Cantacesso, Borri, Sighinolfi

Ottantaquattro giorni. Tanto ha atteso il Montombraro per tornare a festeggiare una vittoria. Quasi tre mesi dopo quell’unico acuto del 22 settembre contro il San Felice, la squadra di Fanti ha di nuovo festeggiato, in un altro scontro salvezza, piegando 3-1 lo Smile (8° ko nelle ultime 10) del debuttante mister Battaglioli sul sintetico di Fiorano. Un successo che vale doppio per i biancazzurri (unici a vincere delle ultime 9 della classe), che lasciano il penultimo posto in classifica, salgono a -2 dalla zona salvezza diretta e si portano a +3 su Smile e Colombaro ora sul fondo. Il primo pericolo lo crea lo Smile al 7’ con il nuovo arrivato Bylyshi che di sinistro calcia fuori. All’8’ Rizzo su punizione calcia fuori di poco. Passa un minuto e Zattini di destro dal limite alza di poco sopra la traversa. Al 25’ Montombraro in vantaggio: Pressato salta un uomo a centrocampo e lancia Naini, imbucata per Sighinolfi che batte Migliori. In avvio di ripresa dopo 1’ Migliori sbarra la strada a Rizzo lanciato a tu per tu da Zattini. Ma dopo 2’ ecco il pari ospite con Lotti che sfrutta di testa un errato disimpegno della difesa. Al 54’ Montombraro di nuovo avanti con Pressato che calcia dal limite di sinistro in modo imparabile. Due minuti e la Pgs ha l’occasione per pareggiare sempre con Lotti che di testa colpisce la traversa. Da qui in avanti è un monologo Montombraro che sfiora il 3-1 con Pressato ma ancora Migliori salva tutto. Nulla può però al 71’ quando Rizzo lanciato da Carnazza resiste al recupero di Ruini e chiude i conti.