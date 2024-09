Nido Silvio Pellico alla Sacca, rigenerate panchine, tavoli e casette

In dirittura d’arrivo il ’cantiere’ del nido comunale Silvio Pellico alla Sacca. Daniele, Enzo e Giancarlo, volontari dell’instancabile gruppo Verde Panchine, tutti iscritti all’albo dei cittadini attivi del Comune di Modena, hanno lavorato per ben 14 ore (distribuite su più giorni) ed hanno rigenerato 7 panchine, 1 tavolo, 2 sabbiere e aggiustato la casina. Venerdì si chiude con la pittura delle ultime 5 panchine più 2 tavoli (tutti già carteggiati) e con la sistemazione di un cancelletto in legno. Poi la cura del nido passerà nelle mani di Giovanni e Paolo (e speriamo anche di altri), nonni volenterosi.